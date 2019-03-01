В Швейцарії анонсували саму високогірну канатну дорогу

Її планують запустити в 2021 році.



Між швейцарськими вершинами Малий Маттерхорн і Сіра голова побудують саму високогірну канатну дорогу в Альпах.

Її планують ввести в експлуатацію до 2021 року.

Будівництво замкне інфраструктурний проект під назвою “Трехканатная кільцева дорога”, за допомогою якого швейцарський гірський курорт Церматт в кантоні Вале повинен отримати можливість повідомлення з італійським гірським курортом Брей-Червінія в автономній італійської провінції Валле-д’аоста.

Нова дорога стане самої високогірної транспортною артерією в Альпах і вже третій канатною дорогою до Малого Маттерхорн.

Проект перевели в стадію конкретної реалізації після того, як екологічний Фонд збереження і захисту ландшафтів Швейцарії” зняв всі заперечення щодо перспектив та наслідків будівництва підйомника.