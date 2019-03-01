Франції оштрафували за погане поводження з дитиною-мігрантом

Країна порушила конвенцію про права людини.



Французький уряд має виплатити біженцю Джамілю Хан суму 15 тис. євро, оскільки не зробило все можливе для допомоги прибулому з Афганістану дитині, говориться в недавньому рішенні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Таким чином, суд задовольнив клопотання адвокатів, які представляють інтереси Хана, встановивши, що у віці 12 років мігрант півроку жив у жахливих умовах тимчасового табору біженців у французькому місті Кале, будучи там одним з багатьох дітей без супроводу дорослих.

ЄСПЛ визначив це як нелюдське і принижуюче гідність поводження, у відповідності з чим Франція порушила європейську конвенцію про права людини.

На даний момент Хан вже майже три роки живе в британському Бірмінгемі. Ла-Манш він перетнув у березні 2016 року.