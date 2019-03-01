Забуті нібито радянські речі

Налетів тут на просторах нашого інтернету (який є спеціальним законом хочуть захищати наші депутати) на статтю в «КП» – «Речі радянського часу, про яких ми майже забули, повертаються в наше життя». Ну те, що власники/творці використовують до сих пір назву «Комсомольська правда» для ресурсу, який давним-давно ні разу ні «комсомольська» і зовсім не «правда» – це навіть особливо говорити сенсу немає. У цієї колишньої комсомольської публіки совісті не було ні за часів СРСР, ні зараз. Але ось ця сама замітка «Речі радянського часу, про яких ми майже забули» – це просто епічність куховарство, красномовно демонструє, як у наш час старанно створюється міф про чудесне СРСР. Щоб не бути голослівним, коротко зупинюся на основних моментах цієї епічної брехні від «КП».

Першої ж річчю радянського часу, про яких ми майже забули» не знає сорому журналіст «КП» називає… фотоапарат Polaroid.

На що хочеться запитати борзописців з «Комсомолки» – так чого ж ви, чорти, зовсім сором і совість втратили? Який до херам Polaroid в радянський час? Якщо він у той час у кого-то і був – так тільки в якихось одиниць дипломатів та прирівняних до них завідувачів овочевими базами. Та й то – навряд чи. Фотоапарати Polaroid стали доступні тільки після того, як стався «кирдик вашому Совку». Втім, навіть в 90-х далеко не кожен міг розоритися на такий фотоапарат.

Але цього мало. Далі автор статті нітрохи не бентежачись зараховує до числа речей «радянського часу, про яких ми майже забули» Тамагочі!

Серйозно? Девайс, який з’явився в 1996 році це мудило з «КП» ось так запросто називає «радянської річчю»? Феєрія просто!

Звичайно, для проформи в цей список включено декілька артефактів, які в СРСР мали ходіння: сифон для газированої води, діапроектор і – тадам! – вінілові платівки. Ого! Ось так дивовижний радянський артефакт – вінілові платівки, який, як виявляється, знову повертається в побут. Мабуть тому, що він – радянський. Автору статті лоботомію що зробили?

Ну а завершує цей список – ще одна істинно радянська річ про яку «ми майже забули». Приставки Dendy, Sega, Nintendo!

Взагалі пекло. Тайванська приставка Dendy і японські Sega і Nintendo – це, виявляється, «речі радянського часу, про яких ми майже забули». Сука! І чому мені хочеться покалічити автора цієї статті?

І справа навіть не в тому, що якби радянські діти, та й дорослі теж мали можливість купувати Polaroid, Nintendo, так і девайс типу Тамагочі, то улюблений співтовариством недоумкуватих громадян СРСР може і не зник би в свій час. Це-то і так зрозуміло. Але головне інше. Ці тупі статті, написані якимись дебілами, але розміщені на досить відомих ресурсах, посилюють міф про чудесний СРСР. Зрозуміло, що будь-яка людина, яка хоч трохи знайомий з Совком, тільки посміхнеться ідіотизму авторів з «КП». Ну а той, який не знайомий? Той, який молодший? І вже завтра в інтернетах більш юна поросль буде з піною у рота доводити, що в СРСР продавалися фотоапарати Polaroid і комп’ютерні приставки Dendy. «А чо, немає шоли? Он, на такому поважному ресурсі, як КП навіть про це пишуть. Лови посилання».

Сумно це Сумно дивитися на тотальну дебілізацію громадян, які вже настільки втратили зв’язок з реальністю, що готові з’їсти будь совкофильский маячня. Лише б це марення доводив основна теза – «СРСР був самим кращим і самим передовим ладом на землі». І не посперечаєшся. Якщо приставка Dendy і моментальний фотоапарат Polaroid – це «речі радянського часу», то звичайно тоді СРСР – передова країна. Михайло Антонов – автор цієї статті – не дасть збрехати. Хочеться побажати йому цілющого обрізка труби. Для найкращих спогадів. Хоча й тих, що вже в наявності – вище даху.