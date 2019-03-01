Лукашенко: Білорусь готова до конструктивного діалогу з НАТО

Білорусь не відступить від реалізації мирної зовнішньої політики. І як суверенна держава завжди відкрита для співпраці, в тому числі і з НАТО. Про це Олександр Лукашенко заявив 22 лютого під час зустрічі з курсантами, слухачами та професорсько-викладацьким складом Військової академії, повідомляє прес-служба глави держави.

Фото носить ілюстративний характер. Фото: прес-служба президента Білорусі

«Сьогодні ми бачимо, що діяльність Північноатлантичного альянсу на Європейському континенті значно активізувалася. Розширення військових блоків, розробка і впровадження нових технологій збройного протиборства ускладнюють ситуацію поблизу наших кордонів. Всім варто знати, що Білорусь не відступить від реалізації мирної зовнішньої політики», — підкреслив Олександр Лукашенко.

Глава держави заявив, що країна й надалі буде захищати свої інтереси, у тому числі в рамках спільної оборонної доктрини зі своїм стратегічним партнером — Російською Федерацією, з якої створена єдина угруповання. Однак це не означає, що Білорусь відмовиться від взаємодії з іншими країнами у військово-політичній сфері, звернув увагу президент.

«Як суверенна держава Білорусь готова до конструктивного діалогу, в тому числі і з Північноатлантичним блоком на принципах паритетності та прозорості. Ми себе не отгораживаем парканом ні від кого. Ми готові вести цей діалог», — зазначив Олександр Лукашенко.

У той же час президент підкреслив, що у Білорусі є свої інтереси і вони повинні поважатися партнерами і тими, хто хоче співпрацювати з країною.

«Тим не менше ви, майбутні випускники Військової академії, повинні завжди бути готові до будь-якого повороту подій, бути високопрофесійними фахівцями, справжніми патріотами Вітчизни. Зобов’язані розуміти своє призначення в долі нашої держави», — сказав президент.

Олександр Лукашенко відзначив, що радий напередодні Дня захисників Вітчизни та Збройних Сил Білорусі зустрітися з молодим поколінням військовослужбовців — тими, кого в найближчому майбутньому належить забезпечувати національну безпеку держави. «Мені приємно тут побувати, тому що я пам’ятаю перші дні своїх дій у створенні сучасного військового навчального закладу, і мені важливо через багато років подивитися, чого ви досягли», — зізнався глава держави.

Президент заявив, що для білоруського народу мир і незалежність — найбільші цінності, вистраждані багатьма поколіннями людей. В рік 75-річчя визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників в країні знову згадують подвиг, який здійснили її славні сини і дочки. «Це вони відстояли свободу, незалежність батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни. Це вони заклали основу суверенної, незалежної держави — нашої Білорусі. Ми, звичайно, пишаємося своєю героїчною історією», — підкреслив Олександр Лукашенко.

За його словами, сучасне покоління військовослужбовців гідно продовжує традиції своїх попередників. «Сьогодні в залі присутні курсанти і слухачі Військової академії. Це еліта нашої національної армії, яка формує її сучасний вигляд. Саме від всіх вас, присутніх тут, упевнений, що тут кращі), залежить майбутнє нашої країни і обличчя наших Збройних сил, не тільки армії, — звернув увагу глава держави. — Бачу, що і навчання офіцерського складу тут проходить на високому рівні. Приділяється належна увага збереженню традицій, вивчення своєї військової історії, досвіду ведення сучасних воєн, локальних конфліктів, впровадження новітніх технологій».

Особливо цікаво, сказав Олександр Лукашенко, було поспілкуватися з військовослужбовцями першого в Білорусі інформаційного підрозділу Збройних Сил. «Але це тільки початок. І я керівникам сказав: нам ні в якому разі не можна занапастити це зерно. Воно повинно вирости, воно повинно дати результат не тільки для внутрішнього ринку нашої країни, але вони повинні попрацювати і на експорт, отримати у тому числі хороші гроші. В іншому випадку ви не зможете конкурувати з Парком високих технологій», — зауважив глава держави.

Олександр Лукашенко додав, що неодмінною умовою сучасної підготовки є її практична спрямованість. «Тому ваша головна школа — це не стільки, може бути, навчальні класи, скільки полігони і війська, — звернув він увагу. — По ряду спеціальностей в академії, як і в багатьох інших вузах, терміни навчання були скорочені на мою настійну вимогу. На підготовку будь-якого спеціаліста слід відводити більше часу, ніж це потрібно для оволодіння професією».

На думку президента, зусилля професорсько-викладацького складу необхідно спрямовувати також на формування світогляду курсантів і слухачів, адже сучасні військовослужбовці повинні вміти аналізувати події в світі. «Всім учням, особливо слухачам факультету Генерального штабу, необхідно чітко уявляти собі місце Білорусі в системі міждержавних відносин і глобальної безпеки», — підкреслив глава держави.

Він привітав курсантів, слухачів та професорсько-викладацький склад Військової академії, а також весь склад Збройних Сил Білорусі з наступаючим святом, висловивши вдячність за ратний труд, мужність і самовідданість.

«Переконаний, що відданість своїй країні, військовому обов’язку, високий професіоналізм, бойову майстерність будуть сприяти успішному виконанню поставлених перед нами завдань для збереження миру і спокою на білоруській землі», — резюмував президент.

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