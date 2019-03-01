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Смертельне ПП в Німеччині: десятки постраждалих

01.03.2019

Смертельное ЧП в Германии: десятки пострадавших Трамвай зіткнувся з вантажівкою.

У німецькому Карлсруе трамвай зіткнувся з вантажівкою, в результаті інциденту загинула одна людина і ще 19 отримали поранення.

В результаті зіткнення серйозні поранення отримали 4 особи, травми інших 15 – легкого характеру. Серед поранених – обидва водія.

Міські служби витратили кілька годин, щоб повернути зіпсований трамвай на рейки.

Збитки від інциденту оцінюються в 600 тис. євро – 500 тис. за трамвай і ще 100 тис. за вантажівка.

Наголошується, що подібні аварії відбувалися в Карлсруе вже кілька разів. Наприклад, влітку 2017 вантажівка врізалася в трамвай, постраждали дев’ять осіб.

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