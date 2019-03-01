У столиці Ірландії з’явилася “вінілова алея”

Тут записувалися світові знаменитості.

У Дубліні з’явилася “вінілова алея” з конвертами вінілових платівок, вбудованих в прозору ніжу на землі.

“Алея” з’явилася на тротуарі вздовж будівлі колишньої звукозаписної студії Windmill Lane. У стінах цього легендарного місця записували свої альбом U2, Waterboys, Status Quo, Clannad, Кейт Буш та інші.

Саме 21 вінілову платівку цих виконавців помістили на тротуар. Вони розкладені в хронологічній послідовності в герметичній скляній ніші, яка підсвічується в темний час доби.

Відкривала “вінілову алею” солістка групи Clannad Мойя Бреннан. За словами жінки, для багатьох музикантів це особливе місце, незважаючи на те, що студія переїхала в 1992 році в інше місце.







