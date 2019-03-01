Співробітники СІЗО побили юнака з аутизмом і залякали його мати

Співробітники СІЗО-1 Краснодара побив палицею по животу 18-річного Владислава Желнина, у якого діагностовано аутизм, і погрожували його матері Олесі Ісаченко, якщо вона буде скаржитися. Про це йдеться в листі жінки, що надійшов у редакцію «Гулаг-Інфо».

У тексті сказано, що тюремник вдарив Желнина під час ранкової перевірки 17 лютого. Він поскаржився в прокуратуру, але його скаргу не прийняли, тому що «він придумав». Про побиття Ісаченко дізналася через чотири дні, коли побачила сина на судовому апеляційному засіданні. Вона подала заяву до прокуратури Краснодарського краю і в регіональне управління ФСВП, вимагаючи провести медичну експертизу. Після цього її запросили на прийом начальник СІЗО Михайло Єрошкін та його заступник Яків Попов.

«Вони накинулися на мене, що якщо я буду писати заяву, то моєму синові буде ще гірше. Його покарають, закриють у карцер за те, що нібито його ніхто не бив, і що не може забратися в камері, — написала жінка. — Я сказала, хіба можна дитину з діагнозом відставання розвитку, синдром аутистичного спектру карати і бити? На що Єрошкін відповів: “Так, можна”».

Ісаченко зазначила, що в особистій розмові Попов визнав, що працівник ізолятора дійсно вдарив її сина в живіт, але кулаком, і нібито він уже звільнений. Пізніше в присутності Єрошкіна заступник начальника відмовився від своїх слів і сказав, що не говорив такого, а Желнина ніхто не бив, і він сам все це вигадав.

В кінці листа жінка згадала, що була на прийомі у місцевого прокурора Марата Кургуева. Він посміявся над тим, що вона прийшла з-за побиття сина, і порадив звертатися в органи, тільки коли Желнина вб’ють.

Раніше Олеся Ісаченко повідомляла «Гулаг-Інфо», що, коли Желнина відправили в СІЗО, його посадили з раніше засудженими за вбивство, які намагалися зґвалтувати молоду людину і побити.

Владислав Желнін обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину — розбій. За інформацією «Комсомольської правди», він пограбував павільйон швидких позик на шість тисяч рублів і погрожував менеджеру, приставивши до його шиї ножа. Після того, що сталося він пішов каятися в чоловічий монастир.