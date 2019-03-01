Російський солдат не зміг потрапити до лікаря і помер

У селищі Белоярском (Свердловська область) помер 20-річний солдат Олексій Фомін, якому відмовили в медичній допомозі і відправили у військовий госпіталь. Про це повідомляє видання Ura.ru.

Як розповіла виданню мати загиблого Тетяна Фоміна, її син звернувся в Белоярскую центральної районної лікарні (ЦРЛ). Терапевт відмовилася прийняти солдата по військовому квитку і полісом, відправивши його в службовий госпіталь. На наступний день він втратив свідомість і був госпіталізований на «швидкій» в ту ж лікарню. На цей раз Фоміну поставили діагноз ГРЗ і виписали направлення на аналізи. На наступний день 20-річному солдату знову стало погано. Він помер у машині «швидкої допомоги».

За даними видання, під час служби в закритому місті атомників Озерськ (Челябінська область) загиблий почав скаржитися на набряк в ногах і був відправлений у госпіталь в Єкатеринбурзі. Йому поставили діагноз «тромбофлебіт» і направили в 30-денну відпустку по хворобі.

Мати загиблого переконана, що її сина можна було врятувати, якби лікар не відмовилася прийняти його в перший день. Як повідомляє видання, в Бєлоярській ЦРЛ жінці відмовилися розкрити причину смерті, пославшись на закон про дотримання лікарської таємниці. Вона звернулася за допомогою в Союз комітетів солдатських матерів.

Як повідомила виданню голова Союзу комітетів солдатських матерів Марина Лебедєва, вони готують офіційний запит у Міністерство охорони здоров’я. Прес-секретар регіонального Моз заявив, що якщо надійде офіційна скарга, то вона буде розглянута.

Відповідно до статті 16 Федерального закону № 326 «Про обов’язкове медичне страхування в Російській Федерації», при зверненні за медичною допомогою пацієнт зобов’язаний пред’явити тільки поліс. Про необхідність пред’явлення паспорта за програмами ОМС в законі не йдеться. Паспорт необхідний при прикріпленні до медичної організації, якого вимагають багато лікарі на прийомі.