У Польщі викрили схему незаконного в’їзду українців в країну

Зловмисники організували виїзд 263 осіб.



У Польщі заарештували трьох поляків і одного українця за підозрою в участі у злочинній групі, яка організувала для громадян України незаконне перетинання кордону та подальшу міграцію.

Повідомляється, що трьом особам висунуто звинувачення в керівництві, а одній людині – в участі в організованій злочинній групі. Всіх затриманих за клопотанням прокуратури заарештували на три місяці.

Серед затриманих є працівник Департаменту з питань громадян та іноземців у філії Люблінського воеводственного управління в місті Замості.

За даними слідства, українці після отримання польської візи на підставі придбаних у Польщі запрошень їхали в інші країни Євросоюзу – в Чехію, Словаччину, Литву, Латвиюи Францію.

Встановлено, що злочинна група у 2015-2018 роках організувала незаконну міграцію для 263 осіб і отримала за це понад 130 тисяч євро. Шахрайство полягало в реєстрації підставними особами для громадян України запрошень в Польщу (що є підставою для отримання візи).

Також повідомляється, що в розслідуванні, яке досі велося по цій справі, звинувачення в організації незаконної міграції та участі в злочинній групі вже пред’явлено 13 особам, а п’ятьом з них також пред’явлено обвинувачення в управлінні організованою злочинною групою. Підозрювані – це громадяни Польщі, України та Німеччини.