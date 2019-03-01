Офіс нафтової монополії Венесуели переїжджає в Москву

Офіс в Лісабоні закривають.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро прийняв рішення закрити офіс державної нафтогазової компанії PDVSA в Лісабоні і відкрити його в Москві. Про заявила віце-президент Венесуели Делси Родрігес.

Вона пояснила, що перенесення офісу PDVSA йде в рамках співпраці з “Роснефтью” і “Газпромом”.

“Це проводиться у відповідності з планами розширення технічного співробітництва в області нафтовидобутку з “Роснефтью”, з “Газпромом”. Але зараз найкращий момент, щоб це зробити. Ми переформатуємо наші відносини, і Європа не дає нам необхідних гарантій, тому що капіталістичний світ порушує свої власні закони”, – сказала Родрігес.

Також вона заявила, що США планують озброїти збройні формування, “як вони це традиційно роблять”. За словами Родрігес, весь світ про це знає, це ні для кого не секрет.

Після низки провокацій у Венесуелі і розмови з віце-президентом США спікер опозиційного парламенту Хуан Гуаидо незаконно проголосив себе тимчасовим главою держави. США з союзниками заявили про визнання Гуаидо. Україна не визнала Гуаидо.

У свою чергу Мадуро назвав голову парламенту “маріонеткою США”. Росія, Китай та інші держави підтримали Ніколаса Мадуро як легітимного президента Венесуели.