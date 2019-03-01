Bloomberg включив до рейтингу найбагатших людей світу 25 росіян

У список 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg потрапили 25 росіян.

Так, найбагатшим росіянином Bloomberg назвав Володимира Потаніна, стан якого оцінюється в $21,3 мільярда. Він займає 35-ю рядок у загальносвітовому списку.

Трохи менш заможним видання вважало Леоніда Міхельсона. Він зайняв 42-у сходинку із станом в $19,9 мільярда.

Третій найбагатший росіянин — Володимир Лісін ($19,3 мільярда), він знаходиться на 44-й сходинці.

При цьому в список 500 найбагатших людей світу повернувся Олег Дерипаска. Згідно з рейтингом, він став багатшим на $1,07 мільярда. Зараз його стан складає $3,93 млрд. З такими активами Дерипаска займає 490-ту сходинку рейтингу.

Додамо, що падіння Дерипаски в рейтингу і подальший виліт із нього були обумовлені введенням проти бізнесмена і його компаній санкцій США в квітні 2018 року. Тоді його статок скоротився за день на $905 млн, а за підсумками року — на $5,8 млрд.