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Bloomberg включив до рейтингу найбагатших людей світу 25 росіян

01.03.2019

Bloomberg включил в рейтинг богатейших людей мира 25 россиян

У список 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg потрапили 25 росіян.

 

Так, найбагатшим росіянином Bloomberg назвав Володимира Потаніна, стан якого оцінюється в $21,3 мільярда. Він займає 35-ю рядок у загальносвітовому списку.

 

Трохи менш заможним видання вважало Леоніда Міхельсона. Він зайняв 42-у сходинку із станом в $19,9 мільярда.

 

Третій найбагатший росіянин — Володимир Лісін ($19,3 мільярда), він знаходиться на 44-й сходинці.

 

При цьому в список 500 найбагатших людей світу повернувся Олег Дерипаска. Згідно з рейтингом, він став багатшим на $1,07 мільярда. Зараз його стан складає $3,93 млрд. З такими активами Дерипаска займає 490-ту сходинку рейтингу.

 

Додамо, що падіння Дерипаски в рейтингу і подальший виліт із нього були обумовлені введенням проти бізнесмена і його компаній санкцій США в квітні 2018 року. Тоді його статок скоротився за день на $905 млн, а за підсумками року — на $5,8 млрд.

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