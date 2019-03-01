Банк Росії: Зростання реальних зарплат населення знизився до мінімуму за 2,5 року

У січні 2019 року річний приріст реальних зарплат громадян Росії сповільнилося до мінімуму з середини 2016 року, випливає з коментаря Центробанку. За даними ЦБ, зростання реальних доходів і зовсім припинився і вони знизилися на 1,3% в річному вираженні.

Крім того, у січні продовжують падати доходи населення від власності, при цьому зросли обов’язкові платежі і внески.

Разом з тим, згідно з матеріалами ЦП, зростання номінальної зарплати склав 5,2%. У Центробанку відзначили, що вплив «травневих указів» глави держави на річний приріст зарплати зменшується.

Повідомляється також, що на мінімальному за останні два роки рівні знаходиться і індекс споживчої активності. «При цьому продовжила зростати частка респондентів, чиє матеріальне становище за останні 12 місяців погіршився», — сказано в коментарі.

Раніше Росстат повідомив, що реальні розташовувані грошові доходи росіян, за попередніми даними, в січні 2019 року порівняно з січнем 2018 знизилися на 1,3%. Таким чином, падіння реальних доходів росіян триває шостий рік поспіль.