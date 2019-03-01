Лукашенко повідомив, чи буде балотуватися в президенти

Білоруський лідер вирішив балотуватися на новий термін.



Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що буде балотуватися на черговий президентський термін. З відповідною заявою він виступив у п’ятницю, 1 березня, на прес-конференції.

“Все буде нормально, згідно із законом. Виходячи з нинішнього мого стану, а також країни і відношення до мене, я не зможу не висунути свою кандидатуру на пост президента”, – сказав він.

За його словами, він буде висуватися кандидатом у президенти на новий термін для того, щоб його потім не звинуватили в боягузтві і що він у важку хвилину втік”.

“Я висуну свою кандидатуру, ви обирайте будь можете за мене не голосувати”, – сказав Лукашенко.

За його словами, коли будуть президентські вибори, і він виставить свою кандидатуру, то не буде вести ніякої агітації, пропаганди”.

“Моя справа – забезпечити рівні умови для всіх кандидатів”, – зазначив президент. Лукашенко також сказав, що не збирається передавати владу у спадок своїм синам.

Він зазначив, що у ЗМІ багато міркують про те, що нібито він разом з російським президентом міркує про те, щоб об’єднати дві держави і поділити посади.

“Я не перший термін на посаді президента і наївся вже цього президентства, тому загубити країну заради особистих амбіцій або чиїх-то, я ніколи на це не піду. Це означає, що перекреслити все те, що ти робив більше двох десятків років”, – сказав він.