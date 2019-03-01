Середня зарплата в Латвії перевищила 1000 євро

Середня зарплата (до сплати податків) у Латвії в 2018 році склала 1004 євро. Це була на 8,4% більше, ніж у 2017-му, повідомляє Delfi.

За даними Центрального статистичного управління країни, в приватному секторі середня брутто-зарплата в 2018 році склала 991 євро, в громадському секторі — 1032 євро.

Середня нетто-зарплата (після сплати податків) в минулому році склала в балтійській республіці 742 євро. Відзначається, що зарплати виросли у всіх галузях, а найбільше — в охороні здоров’я (на 15,9%).

У минулому році найвищі зарплати були у фінансовій і страховій галузі — 1991 євро.