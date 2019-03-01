Важлива перевага: Північний морський шлях під повним контролем Росії

Російський морський маршрут в арктичних водах готовий забрати вантажопотік у Суецького каналу: він отримав важливу перевагу над конкурентними морським шляхом. Стало відомо, що сучасна інфраструктура для Арктики буде готова вже через два роки.

Боротьба за вантажопотік почнеться з будівництва ситуаційного центру в Мурманську. Він буде відповідати за оперативну роботу з усіма суднами, що проходять по території російської Арктики. Його діяльність буде вестися в цілодобовому режимі.

Це дозволить Росії здійснювати повноцінний контроль над переміщеннями всіх судів по СМП. Разом з цим в Центрі будуть оптимізувати маршрути з урахуванням поточної льодової обстановки, погодних умов та інших факторів, що мають важливе значення для безпечного переміщення кораблів.

Крім цього, нова структура буде виконувати завдання щодо оперативного вирішення інших завдань, пов’язаних із зручністю переміщення вантажів і пасажирів по СМП. Фактично, вже зараз Росія гарантує переваги СМП у порівнянні з традиційним маршрутом між Європою і Азією через Суецький канал і продовжує популяризувати Севморпуть серед транспортних компаній світу.