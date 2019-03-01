Колишня дружина російського депутата запропонувала не пускати «нищебродов» в елітні ресторани

Актриса і колишня дружина депутата Держдуми Віталія Южилина Ілона Столье заявила, що «нищебродам не місце у дорогих ресторанах». Вислів Столье опубліковано в Twitter телеканалу «Москва 24».

Так, на думку Столье, вхід в деякі ресторани повинен бути обмежений. Вона заявила, що «в елітних закладах нищебродам не місце».

«Люди повинні мати право спокійно відпочити за свої гроші, а не споглядати бидло», — зазначила Столье.

Користувачі соцмереж досить бурхливо відреагували на заяву Столье. Так, деякі запропонували відправляти «таких» на громадські роботи, хтось порахував, що Столье «обожралась своєї ікрою».

Ілона Столье народилася 16 квітня 1981 року в Даугавпілсі. Жила і навчалася в Ризі. З 2000 року живе в Москві. Столье працює таких видань, як Vogue і Tatler. Знялася у фільмах «Копійка» (2002), «Утікачки» (2007) та «Тріск» (2011).