ЛДПР продає мандати в Держдуму, а сім’ї Жириновського належить нерухомість на 9,8 млр

Журналісти порталу “Проект” з’ясували, що партія ЛДПР приблизно на третину складається з депутатів, які потрапили до її складу завдяки щедрим “пожертвувань”, ще частина місць зайняли “люди Кремля”. А лояльність партії Жириновського з найважливіших питань дозволяє йому та його родині активно скуповувати дорогу нерухомість, в тому числі за кордоном.

Навесні 1999 року вчителька російської мови з молдавського села Верхні Попешты Галина Новак попросила Жириновського про матеріальну допомогу: дочки сиділи без роботи, у старшої тільки що народилася дитина і помер чоловік. Їй виділили 10 тисяч рублів і пообіцяли взяти молодшу дочку Валентину помічницею по господарству в будинок партійного вождя.

Через кілька тижнів Галина розповіла представника КПРФ Валентину Волкову, що під час роботи помічницею в будинку Жириновського її дочці довелося виконувати “зовсім інші обов’язки” інтимного характеру. Після інциденту Валентина разом з Галиною повернулися в Молдавію, де живуть і досі. Волков подав заяву в Генпрокуратуру , а також передав скаргу Новак патріарха Алексія II і молдовській владі, але ніяких розглядів за цим не послідувало: на думку представника КПРФ, Жириновський “був потрібен команді Єльцина”, щоб проголосувати за висунення Володимира Путіна на посаду прем’єр-міністра.

Між тим колишній помічник Жириновського і депутат Держдуми Михайло Глущенко в 2009 році був заарештований у справі про вбивство трьох інших людей, включаючи екс-депутата від ЛДПР В’ячеслава Шевченка, а в 2014 році визнав себе співучасником вбивства депутата Галини Старовойтової. І Глущенко і Шевченко при цьому були пов’язані з тамбовського злочинного угруповання: як розповів добре знайомий з реаліями 90-х письменник Андрій Константинов, в 90-ті роки “авторитети” йшли в Держдуму, щоб мати депутатську недоторканність.

З тих же часів фракція ЛДПР приблизно на третину складається з так званих “комерційних” депутатів, які отримують мандати в обмін на різного роду допомогу партії. Так, місце у федеральному списку на виборах до Держдуми може коштувати до півмільярда рублів, причому іноді оплата проводиться прямо в Держдумі або переведенням пожертвувань в одну з близьких до партії структур – Російський союз вільної молоді, Центр підтримки молодіжних ініціатив та Фонд підтримки безробітної молоді.

У 2015 році дві з цих структур отримали від управління Справами президента замовлення на поставку меблів в Держдуму, причому без конкурсу. Одним з таких “благодійників” був і скандально відомий депутат Леонід Слуцький, який одного разу навіть оплачував святкування дня народження Жириновського.

Від деяких “комерційних” депутатів керівництво ЛДПР вимагає шукати фінансову допомогу цілим регіональним відділенням. Крім того, кожен депутат підтримує партію грошима, які йдуть на утримання апарату фракції. А деяких депутатів просувають по кар’єрних сходах.

На думку ЗМІ, Кремль закриває очі на сумнівні операції партії Жириновського, оскільки ЛДПР незмінно проявляє лояльність правлячої партії в принципових питаннях, а змінює позицію виключно в бік, вигідну для влади. Крім того, лідер ЛДПР резервує приблизно третина фракції для делегованих Кремлем кандидатів, одним з яких є автор законопроекту про контроль над інтернетом Андрій Луговий. З цими депутатами Кремль може “працювати” безпосередньо, причому навіть без відома лідера. Потрапляють туди і просто родичі важливих чиновників.

В обмін на такі послуги Жириновський періодично “вибиває” собі в тому числі і нерухомість у престижних районах столиці: керований ним Інститут світових цивілізацій після “прохання” лідера ЛДПР переїхав у будівлю готелю РАН на Ленінському проспекті.

Крім того, від спонсорів та держави в партію надходять чималі гроші, які направляються сім’ї і партнерам Жириновського, а головним у цій схемі є його син Ігор Лебедєв. Сім’ї Жириновського належать 19 квартир та нежитлове приміщення в багатоповерховому будинку на Ніжинській вулиці, загальна вартість цих квартир становить близько 2,7 млрд рублів. Одна з його родичок навіть займається еліт-трансфером, перевозячи VIP-клієнтів за допомогою сервісів “Яндекс.Таксі” Uber і не маючи при цьому дозволів на перевезення пасажирів.

Сім’я лідера ЛДПР також володіє тризірковими готелями на Ібіці і в Барселоні, кількома будинками і квартирами в іспанській провінції Аліканте, а також будівлею на Волхонці, де розташований хостел Nereus. Ще декільком компаніям колишньої дружини Жириновського Галини Лебедєвої належать п’ять квартир на 54-62 поверхах веж “Місто столиць” Москви-сіті і квартира прямо навпроти концертного залу імені Чайковського вартістю близько 2,5 мільйонів доларів.

Крім того, в 2014 році опозиціонер Олексій Навальний знайшов у Ігоря Лебедєва квартиру в Дубаї з сімома туалетами. У відповідь на прохання журналістів підтвердити або спростувати дану інформацію Лебедєв заявив, що “не буде коментувати цього дебіла”. Особиста дача Жириновського розташований у підмосковному Дарьине поряд з урядовими “Гірками”, а буквально через дорогу від батька живе позашлюбний син Жириновського Олег Эйдельштейн. Йому належать майже 30 соток з будівлями, а в оренді знаходяться ще шість. За підрахунками “Проекту”, вартість резиденції Жириновського становить приблизно 1,1 млрд рублів, його сина – 127,6 млн рублів (відповідно $17 млн і $2 млн).

Вся виявлена “Проектом” нерухомість сім’ї Жириновського варто 9,8 млрд рублів або $150 млн – це ціна 51 об’єкта нерухомості з урахуванням будівлі іспанського готелю. Жириновський і Лебедєв ніколи б не могли заробити ці гроші за рахунок їх зарплат в парламенті. Зате частину заробленого вони могли взяти гроші російських платників податків, у тому числі тих, хто ніколи за цю партію не голосував.

Як парламентська партія ЛДПР отримує передбачені законом 152 рубля за голос кожного виборця – тобто трохи більше мільярда рублів в рік. За підрахунками “Проекту” , з 2013 по 2017 рік наближеним сім’ї, їх компаніям, Інституту світових цивілізацій, а також сімейної компанії колишнього депутата ЛДПР Ігоря Ананских було виведено майже 1,3 млрд рублів, тобто третина державного фінансування партії за той же період.

Крім того, компанія колишньої дружини Жириновського отримує дохід від здачі належної їй нерухомості в оренду, а сам Жириновський “вибиває” для фінансування курує їм Інституту світових цивілізацій: на його утримання в 2013-2017 роках пішло 128 мільйонів рублів. У комісії Держдуми з етики факти можливих фінансових порушень з боку ЛДПР не прокоментували.