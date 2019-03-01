В Афганістані бойовики напали на базу збройних сил

40 силовиків загинули при атаці терористів

Щонайменше 40 співробітників сил безпеки Афганістану загинули в результаті атаки групи бойовиків на базу збройних сил, розташовану в провінції Гільменд на півдні країни. Про це повідомляє телеканал TOLO News з посиланням на представників 215-го армійського корпусу Майванд.

Повідомляється, що збройне зіткнення триває. Раніше телеканал TOLO News повідомив, що група бойовиків атакувала базу збройних сил Афганістану, розташовану в провінції Гільменд.

Атака почалася рано вранці в п’ятницю, 1 березня. Напад на базу зробили щонайменше 27 бойовиків, включаючи сім терористів-смертників. За даними агентства Пажвак, напад здійснили бойовики радикального руху Талібан.