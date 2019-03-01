У Тбілісі під час пожежі загинув 100-річний ветеран

Чоловік часто відвідував музей війни та іноді залишався там на ніч.



Відзначається, що пожежа спалахнула в п’ятницю на другому поверсі в одному з приміщень музею. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

“Прибулі на місце пожежники-рятувальники виявили тіло чоловіка 1918 року народження, який, імовірно, через задимлення втратив свідомість і задихнувся”, – повідомили рятувальники.

Очевидці розповіли журналістам, що загиблий був учасником Другої світової війни і часто приходив до музею. За їх словами, ветеран також часто залишався в музеї на ніч.

У МВС Грузії заявили журналістам, що у зв’язку з загибеллю людини при пожежі порушено кримінальну справу, з’ясовуються причини займання.