«Він слуга олігарха, а не народу!»: 27 українських інтелектуала виступили проти Зеленського

Представники української інтелігенції закликають громадян України відповідально поставитися до виборів Президента і не допустити обрання на цю посаду шоумена Володимира Зеленського, який «є проектом» бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Популярний артист Володимир Зеленський, якого багато хто помилково асоціюють з вигаданим героєм серіалу «Слуга народу» Голобородько, всерйоз претендує на найвищий пост української держави. Що ж, це його право. А право людей знати, хто ховається за цією театральною маскою», — йдеться у зверненні.

Представники інтелігенції зазначають: «Не секрет, що кандидат у президенти Зеленський — це проект одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди доларів «Приватбанку». І тільки держава врятувало вкладників від втрат коштів, провівши націоналізацію і взявши на себе фінансові зобов’язання штучно збанкрутілого банківської установи».

Вони закликають усвідомити, що «кандидат у президенти Володимир Зеленський — це зовсім не смішно!». «Тому що не може бути смішним те, що несе трагедію для України. Зеленський всім своїм способом життя, офшорами, інформаційних та бізнес-ресурсом залежимо від Коломойського, його телеканалів, юристів, режисерів і політтехнологів», — переконані автори звернення.

Вони нагадують, як «постійно «Квартал 95» і його керівник Зеленський насміхався над святими для українців речами: над українською мовою, Майданом, Томосом, гаслом «Слава Україні!», виставляв українців в образі «хохлів-салоедов», а нашу країну — в образі повії. Безпосередньо блазнював перед Януковичем, Медведєвим і Кадировим, і жодного разу йому не прийшло в голову вибачитися».

«Шановні співвітчизники! Насуваються чергові президентські вибори. Ми не агітуємо вас за певного кандидата. Але вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне вкрай небезпечне явище, як проект Коломойського «Зеленський — слуга народу». Вибрати Президентом цієї людини — значить перетворити Україну в об’єкт глузувань для всього світу. Не віддавайте голос «по приколу» за лицемірну маску, маріонетку корупційного олігарха», — наголошується у відкритому листі.

Українські інтелектуали закликають кожного громадянина поставитися до свого вибору серйозно, тому що в нинішніх соціологічних розкладах цінним є кожен голос. «Обміркуйте наслідки. Саме від вашого волевиявлення залежить доля всієї країни», — просять автори звернення.

У той же час на прес-конференції в Укрінформі 1 березня дипломат Юрій Щербак, представляючи відповідне звернення, зазначив: «Якщо не подобається влада і її кандидат у виборчому списку є представники опозиції, бізнесмени, економісти, молодь, підтримайте когось із них. Але не віддавайте голос «по приколу».

Щербак також зазначив, що для того, щоб кандидати в президенти були дійсно гідними, треба змінити закон про вибори Президента. Зокрема, кандидата в Президенти повинні висувати політичні сили, вони повинні пройти жорсткий відбір, зокрема, як в США, де борються в кожному штаті і потім залишаються тільки один або два кандидата, і вже з’їзди вирішують, хто з них залишиться кандидатом. Крім того, на його думку, потрібно значно збільшити заставу, «щоб будь-дядя Вася не міг стати кандидатом».

У свою чергу, письменник-документаліст Богдан Горинь зазначив, що порівняння Зеленського з президентом США Рональдом Рейганом недоречні. А голова товариства «Просвіта» Павло Мовчан зазначив, що українцям є з чого вибирати — «шлях України, і треба припинити цей фарс».

Документ підписали В’ячеслав Брюховецький, Юрій Буряк, Юрій Винничук, Петро Вольвач, Любов Голота, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Олександр Ірванець, Тарас Компаніченко, Дмитро Ломачук, Надія Лук’яненко, Павло Мовчан, Раїса Недашківська, Микола Нестерчук, Володимир Панченко, Олександр Пономарьов, Михайло Ратушний, Ірен Роздобудько, Вадим Скуратівський, Кирило Стеценко, Микола Тимошик, Леонід Фінберг, Олена Фінберг, Микола Цимбалюк, Юрій Щербак, Володимир Яворівський.

Іван Дзюба приєднався до обігу, висловивши особливу думку.

Він побажав таланту Зеленського «іскрити» виключно на сцені: «А як іскритиме на чолі держави, то може і собі спалити, і державу».