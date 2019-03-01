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Єврокомісія заборонила Польщі будувати канал біля російського кордону

01.03.2019

Еврокомиссия запретила Польше строить канал у российской границыУ заяві сказано, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону.

Єврокомісія заявила, що влада Польщі повинні припинити будівництво каналу через Балтійську косу, який з’єднає Вислинський і Гданський затоки, у російського кордону.

У Брюсселі вважають, що до ухвалення остаточного рішення будь-які будівельні роботи на Балтійській косі повинні бути припинені.

У заяві сказано, що вирубка дерев завдасть серйозної шкоди унікальній екології регіону.

Нагадаємо, що будівництво каналу довжиною 1,3 км на Балтійській косі в Варшаві пояснюють необхідністю забезпечити вільний прохід польських судів в Балтійське море, минаючи російські територіальні води і протоку біля міста Балтійськ Калінінградської області.

Проект, вартість якого оцінюється в 205 млн євро стартував восени 2018 року при підтримці польського уряду.

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