В Алжирі відбулися сутички протестувальників з поліцією

Поліцейські застосували сльозогінний газ



У п’ятницю, 1 березня, в Алжирі під час антиурядового мітингу сталися зіткнення між протестуючими та правоохоронцями.

В результаті заворушень, що почалися під будівлею президентського палацу в центрі Алжиру, постраждали декілька осіб.

Демонстранти кидали каміння в поліцейських. Алжирська поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

В антиурядових маршах в Алжирі та інших містах беруть участь десятки тисяч людей – молодь, цілі сім’ї і навіть літні люди. Вони вимагають від 81-річного президента Абдель Азіза Бутефліки відмовитися від висунення на п’ятий президентський термін. Ці протести стали найбільшими після “арабської весни” 2011 року.

Бутефліка, який керує Алжиром з 1999 року, на публіці з’являвся лише кілька разів після перенесеного інсульту у 2013 році.