У США літак протаранив хмарочос

Про причини катастрофи поки не повідомляється

У Форт-Лодердейл, Флорида в п’ятницю, 1 березня, легкий літак врізався в житловий хмарочос. В результаті аварії загинув пілот.

За даними Федерального управління цивільної авіації, літак Piper PA-25 був легкомоторний і розрахований на одну людину. Пілот, тіло якого ще не пізнано, був єдиною людиною на борту.

Повідомляється, що літак врізався в квартиру між 16-м і 17-м поверхами, а потім впав на палубу біля басейну внизу. Людей з будівлі евакуювали пожежники, про потерпілих не повідомляється.

За словами очевидця, аварія виглядала так, як ніби літак “просто втратив керування і врізався прямо в будівлю”.

Відомо, що повітряне судно вилетіло з аеропорту Норт-Перрі в Пемброк-Пайнс (місто на південному сході Флориди, – ред.). Розслідування події проводить Національна рада з безпеки на транспорті.