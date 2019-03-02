Померла британка, яка носила штучне серце в рюкзаку

Ребекка була одним з двох чоловік у Великобританії, мали штучне серце.



Британка Ребекка Хендерсон, яка носила штучне серце в рюкзаку після видалення власного органу, померла через ускладнення після операції по пересадці.

24-річній студентці Оксфордського університету видалили серце раку в 2017 році, з того часу вона жила з штучним серцем вагою 7 кг, яке носила з собою в рюкзаку.

У січні вона отримала дозвіл на пересадку донорського органу після того, як медики підтвердили, що вона вилікувалася від раку. За кілька тижнів їй зробили операцію.

Але в середу, 27 лютого, дівчина померла в лікарні від ускладнень після трансплантації. Ребекка була одним з двох чоловік у Великобританії, мали штучне серце.