У Росії влаштували стрілянину по перехожих біля школи

У російському місті Нижній Новгород 1 березня невідомі відкрили стрілянину по перехожих біля школи. Після цього зловмисники втекли на позашляховику.

НП сталася на вул. Тонкинской, біля школи №121, повідомили у регіональному ГУ МВС. Стрілянина велася з пневматичного пістолета.

“Троє перехожих встигли забігти в будівлю школи. Відомо, що зловмисники стріляли з проїжджаючого автомобіля. Постраждала одна людина. Він отримав дотичне поранення в плече”, – повідомили правоохоронці.

За даними Telegram-каналу Mash, під час стрільби дітей закрили в приміщенні навчального закладу.

“Деякі з вчителів стверджують, що всередину забігали троє підлітків з травматом. Можливо, це були потерпілі і зброї у них не було, а педагоги плутаються у свідченнях. Школярів довелося закрити на другому поверсі”, – уточнили в соцмережі.

“Не пускали на перший поверх. Викликали пожежну, швидку, поліцію. Ми злякалися, але ситуацію не пояснили”, – поскаржився школяр.