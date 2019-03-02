Лукашенко зробив заяву про об’єднання РФ та Білорусі

Незважаючи на чуйні про новий виток зближення Російської Федерації та Білорусі, президент Олександр Лукашенко не підтримує такий політичний крок.

Telegram-канали ЗМІ цитують найскандальніші фрази президента Білорусі. Зокрема, він заявивши, якщо в країні провести референдум про входження до складу РФ, 98% населення висловиться проти.

При цьому він також додав, що йому невідомо про плани Володимира Путіна поглинути Білорусь.