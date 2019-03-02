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Лукашенко зробив заяву про об’єднання РФ та Білорусі

02.03.2019

Лукашенко зробив заяву про об’єднання РФ та Білорусі

Незважаючи на чуйні про новий виток зближення Російської Федерації та Білорусі, президент Олександр Лукашенко не підтримує такий політичний крок.

Telegram-канали ЗМІ цитують найскандальніші фрази президента Білорусі. Зокрема, він заявивши, якщо в країні провести референдум про входження до складу РФ, 98% населення висловиться проти.

При цьому він також додав, що йому невідомо про плани Володимира Путіна поглинути Білорусь.

Лукашенко зробив заяву про об’єднання РФ та Білорусі

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