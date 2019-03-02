Свинарчук-Гладковський отримав ще півмільярда за таємними угодами

З грудня 2018 року по сьогоднішній день Автоскладальний завод №2 Компанії «Богдан Моторс» отримав 510 млн гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на купівлю автотранспорту.

Гроші надходили з казначейського рахунку в Черкаській області на приватний рахунок «Богдан Моторс», відкритий у «Правекс-банку».

Невелика частина коштів була перерахована деяким приватним підрядникам. Зокрема ТОВ «Богдан-Індустрія», яка також входить в корпорацію «Богдан», отримало 20,3 млн гривень на поставку автомобілів Great Wall.

За що саме сплачені гроші — кількість авто і вартість за одиницю — не зазначено.

Разом з тим, нещодавно прес-служба «Богдан» повідомила, що в цьому році корпорація підписала нові контракти з Міністерством оборони на поставку оновлених санітарних машин «Богдан 2251» і вантажівок «Богдан 6317» для Збройних сил України.

«Багатомільйонні суми і довгостроковість контрактів між Міноборони та корпорацією «Богдан» можуть свідчити про те, що сьогодні автопарк армії під прикриттям державної таємниці фактично формує бізнес першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського», — підкреслив Уманський.

Видання зазначає, що власником корпорації «Богдан Моторс» є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс, відомий як давній бізнес-партнер президента Петра Порошенка.

Чиновник не раз заявляв, що не може впливати на рішення Міноборони.

Крім того, Гладковський зазначає, що в 2014 році вийшов з управління всіма підприємствами, що входять в структуру корпорації «Богдан».