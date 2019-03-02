Грибів Яків: як горілчаний король став зерновим рейдером. Частина 2

В 2004 році спочатку Вінницька обласна податкова, а потім і Генпрокуратура Україна звинуватила «Nemiroff» в цілому ряді порушень, включаючи створення фіктивних збиткових схем для ухилення від сплати податків на загальну суму 95 мільйонів гривень).

Так, наприклад, при валовому доході компанії за 2003 рік у 890 мільйонів гривень вона задекларувала 221 мільйон гривень збитків! Крім того, Яків Грибов створював схеми експорту різної продукції (включаючи фіктивний експорт), дозволяли компанії ухилятися від сплати ПДВ. Дійшло до того, що восени 2004 року Генпрокуратура відкрила проти компанії кримінальну справу за статтями 364-3, 366-2, 212-3 і 229-2 КК України, і заарештувала рахунки компанії – але вже через тиждень Грибів розблокував їх через Господарський суд Києва. ЗМІ повідомляли, що це послужило однією з причин, по якій Степан Глусь вирішив розіграти карту підтримки «помаранчевої» опозиції: він підтримав Ющенка і перший Майдан, вніс в касу «Батьківщини» близько 10 мільйонів, став членом БЮТ. Завдяки цьому з 2005 року всі «наїзди» на «Nemiroff» припинилися.

Хроніка горілчаної війни

Але, незважаючи на все це, виробництво продукції «Nemiroff» стрімко зростала разом з вартістю компанії. У 2005 році «Nemiroff» купив свого польського дистриб’ютора, компанії «Legro». У 2007-му через «Deutsche Bank» надійшла пропозиція продати «Nemiroff» за 800 мільйонів доларів, проте його відхилив Яків Грибов, який стверджував, що компанія коштує більше мільярда. Тоді особистий капітал Грибова оцінювали в 280 мільйонів, а в 2008-му і все 540 мільйонів доларів, з яких основна частина припадала на акції «Nemiroff». Але вже через рік, після кризи, його капітал «здувся» до 200 мільйонів, а за «Nemiroff» запропонували вже всього 380 мільйонів – це була компанія «Російський стандарт» Рустама Таріко. Дана сума не влаштовувала Якова Грибова та Анатолія Кіпіша, у яких виникли серйозні фінансові проблеми: зокрема, завод Кіпіша з виробництва пластикової тари «Хекро Пет Лтд» заборгував за кредитами українським та європейським банкам майже 16 мільйонів доларів. Крім того, Грибів і його сестра Белла Фінкельштейн (працювала фінансовим директором «Nemiroff») в обхід Глусів вивели з обороту компанії і перевели на свої рахунки 17 мільйонів доларів — і цю недостачу потрібно було якось пояснити або відшкодувати. Замість цього Грибов і Кіпіш вирішили взагалі «кинути» своїх компаньйонів Глусів.

З цього моменту і почалася їхня війна, метою якої Грибів поставив повне витіснення сім’ї Глусів з їх спільного бізнесу. Це було відносно легко, оскільки у Глусів було лише 25%, а згідно зі статутом компанії, всі рішення приймалися більшістю акціонерів (Яків Грибов, його сестра Белла Фінкельштейн та Анатолій Кіпіш). Однак Глусі міцно утримували за собою основний актив компанії, — Немирівський лікеро-горілчаний завод (директор Алла Глусь), за який і розгорнулася битва. Ось її основні події:

• 2010-2011 рік: «Російський стандарт» уклав договір про купівлю «Nemiroff», за 350+30 мільйонів доларів. Степан і Олександр Глусі розраховували отримати за 25% акцій 95 мільйонів.

• На початку 2011 року Яків Грибов порушив договір, вимагаючи збільшити продажну вартість компанії до 400 мільйонів. Операція була припинена, потім розірвана. Потім Грибів запропонував Глусям продати їх частку за 65 мільйонів, натякнувши що «далі буде ще менше».

• У лютому 2011 року Яків Грибов і Анатолій Кіпіш ініціювали відставку Олександра Глуся з поста генерального директора компанії «Nemiroff». Однак через створеної Глусем юридичної «подушки» (ряду договорів, що ускладнюють звільнення гендиректора), ця спроба не увінчалася успіхом.

• 15 квітня 2011 року невідомі вчинили напад на будинок Степана та Алли Глусь, яких в той момент там не було. За заявою Олександра Глуся, напад було організовано Яковом Грибовим.

• 15 травня 2011 року Немирівський лікеро-горілчаний завод був захоплений «титушками», найнятими Грибовим і Кіпішем. Виробництво алкогольних напоїв було призупинено.

• 2 липня 2011 року охорона заводу, подчинявшаяся Аллі Глусь, а також міліцейський спецназ відбили підприємство «титушек» Грибова. Повернулися в цеху робітники виявили там страшний бардак, влаштований рейдерами Грибова. Виробництво горілки на підприємстві відновилося. Повідомлялося, що реваншу сприяло звернення Степана Глуся за допомогою до губернатору Миколі Джизі (колишній заступник міністра МВС Юрія Кравченка, фігурант справи Гонгадзе, один з міліцейських «сірих кардиналів»). Саме з-за цього Степан Глусь був змушений перейти з БЮТ у фракцію ПР.

• Влітку 2011 року Яків Грибов і Анатолій Кіпіш здійснюють рейдерське захоплення російського представництва компанії – московський Торговий Дім «Nemiroff». На чолі його вони призначають свого ставленика Володимира Желєзнова. Після цього з російських складів ТД ««Nemiroff» було розпродано продукції на 14,7 мільйонів доларів, які Грибів незаконно вивів з обігу і просто вкрав.

• Протягом 2011-2012 р. р. кіпрські і британські суди задовольнили позови Глусів і заборонили проводити які-небудь зміни в структурі та керівництві компанії «Nemiroff» до вирішення спору сторін. Також Лондонський суд заборонив російській фірмі «Немірофф Водка Рус», заснованої Кіпішем поза компанії «Nemiroff», виробляти продукцію під цим брендом.

• У 2012 році Яків Грибов незаконно запускає випуск горілки «Nemiroff» на ТОВ «Об’єднані Пензенські Горілчані Заводи». ЗМІ повідомляли про жахливу якість даної горілки, більше нагадує фальсифікат.

• У 2013 році, в ході цілого ряду рішень судів України, Росії, Кіпру та Британії, сім’я Глусів повністю захистила свої позиції, зберігши ключові пости і контроль в компанії «Nemiroff». Так само російські суди поновили на посаді колишнього директора ТД «Nemiroff» і зобов’язали повернути вкрадені Грибовим 14,7 мільйонів доларів.

• 19 березня 2014 року, буквально через місяць після Майдану, найняті Грибовим озброєні «титушки», які називали себе «активістами» і «Правим сектором», влаштували новий рейдерське захоплення Немирівського лікеро-горілчаного заводу. При цьому використовувалося холодну зброю та світлошумові гранати. Присутні при цьому працівники МВС лише спостерігали за подіями, що дозволило Грибову знову взяти завод під свій контроль.

Подальша боротьба знову продовжувалася в судах, і тепер їх вигравала команда Грибова-Кіпіша. Спочатку вони все-таки добилися того, щоб позбавити Глусів права блокування рішень, що дозволило Грибову, Фінкельштейн і Кіпішу повністю позбавити Глусів усіх посад в компанії і усілякого контролю за підприємствами та офісами. Потім настала черга «віджиму» акцій: так як Глусі не бажали їх продавати, Грибів і Фінкельштейн запустили ряд позовів щодо Глусів як колишніх керівників, «повісивши» на них витрати та збитки на суму в 250 мільйонів гривень! Після чого остаточним рішенням «конфіскували» у них акції в рахунок покриття цих збитків. Так завершилася шестирічна війна, а акціонерів «Nemiroff» залишилося тільки троє: Яків Грибов і Белла Фінкельштейн (53,36%) та Анатолій Кіпіш (46,64%).

Але от дивина: якраз після цієї переконливої перемоги Яків Грибов чомусь виїхав з України в Росію. І як повідомляють українські ЗМІ, офіційно до цих пір так і не повернувся батьківщину (у прикордонної служби відсутні такі дані). Чому? Це невідомо. Втім, це нітрохи не заважає Грибову продовжувати влаштовувати свої рейдерські захоплення в Україні.

Олігархи крадуть хліб

Після другого Майдану, на хвилі наслідування американської правоохоронної системи, в Україні було створено чимало нових структур, покликаних боротися зі злочинністю. Серед них було і Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА), покликане розшукувати і повертати в Україну активи злодійкуватих олігархів і корумпованих чиновників. Здавалося б, це дуже корисний і просто необхідний відомство, у якого роботи за профілем непочатий край! Але замість цього вона сама виявилося впутанным в корупційну діяльність, почавши допомагати… рейдерам. Наприклад, безпосередньо беручи участь у скандальній атаці на «Росток-Холдинг».

Якщо копнути в витоки цього конфлікту, то можна побачити багато аналогій із захопленням Грибовим активом «Nemiroff» у сім’ї Глусів. Але якщо там йшла відкрита війна між двома групами акціонерів, той тут все набагато складніше, і жодного разу навіть не зрозумієш, хто з ким стоїть. Для початку потрібно відзначити, що рейдер Яків Грибов і постраждав від його дій підприємець Віктор Купавцев, за словами останнього, знають один одного двадцять років і десять років є бізнес-партнерами. Можливо, їх пов’язувало ТОВ «Зернотрейд», співвласником якого був Грибів, а Купавцев обіймав там посаду директора.

Віктор Купавцев

І ось у липні 2018 року в суд містечка Покатиловка Харківській області звернувся громадянин з паспортом на ім’я Якова Грибова. Чому саме туди (до Покатиловке Грибів не має ніякого відношення), і як він примудрився перетнути російсько-український кордон так, що у прикордонників немає про це жодної позначки? Відповідь на ці питання ніхто і не шукав! Суд прийняв у громадянина Грибова заяву, в якій той звинувачував Віктора Купавцева в шахрайстві. 17 липня було відкрито кримінальну виробництво, почалися слідчі дії, але чомусь про це «забули» повідомити безпосереднього підозрюваного, тобто Купавцева. Слідчі працювали тільки з «потерпілим» Грибовим, причому не в Харкові (за місцем подання заяви), а у Києві. До речі, після цього Грибів знову таємничо зник. Знову нелегально перетнув кордон?

За позовом Якова Грибова суддя Харківського районного суду Ярослав Шинкарчук двічі накладав арешт на майно та активи «Росток-Холдингу». З жовтня 2018 року співробітники правоохоронних органів почали блокування збору і відвантаження врожаю на полях, орендованих холдингом (у підсумку п’ята частина врожаю просто загинула). Тоді ж поліція і СБУ провели обшуки на всіх підприємствах «Росток-Холдингу». А потім все той же Харківський районний суд виносить рішення про передачу всіх активів «Росток-Холдингу» в розпорядження АРМА. Але на цей справу не зупинилося, і АРМА відразу ж передало їх в управління фірмі «Ай Енд Ю Груп Юкрейн» (ЄДРПОУ 42266497).

Сергій Тарасов

Як повідомляють численні джерела SKELET-info, за цю передачу активів керівництво АРМА нібито отримав «відкат» у розмірі 30%. Ось вам і боротьба з корупцією! Але адже справа ще і в тому, що власником «Ай Енд Ю Груп Юкрейн» є Сергій Тарасов — ще один «аграрний барон», засновник компанії «Агроспецсервіс» та ще кількох десятків підприємств, давній конкурент і ворог Купавцева, який теж є давнім другом і діловим партнером Якова Грибова!

Сергій Тарасов добре відомий в Одеській та Кіровоградській областях, де він має похмуру репутацію сільськогосподарського рейдера. «Грибів і Тарасов – давні партнери. Грибів забезпечує Тарасову прикриття з боку правоохоронних органів і використовує свої зв’язки у кримінальному середовищі. Кожен раз, коли Тарасову потрібно що-то у кого-то «віджати», він це робить з допомогою місцевого криміналітету. А криміналітет користується повним сприянням з боку правоохоронних органів завдяки Грибову», — так про них розповіли журналістам в Одеській облраді. Ну а Грибів у свій час сам хвалився близьким знайомством з генералами МВС. Таким чином, стає зрозумілим, чому Купавцев заявляє, що його «Росток-Холдинг» у нього віджимають за замовленням Тарасова!

«Авторитетна маруха», адвокати, посередники-рішали, продажні судді та прокурори, АРМА і СБУ, збройні «титушки» у коридорах офісів і навіть мінування врожаю – ось арсенал таких сучасних рейдерів, як Яків Грибов! Не можна не помітити, що з часів «антинародного режиму» Януковича він став значно ширше і різноманітніше, а тісний зв’язок криміналу, корупціонерів і правоохоронців вже навіть ніхто не приховує. Чого ж українців чекати далі?