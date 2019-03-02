У КМДА вдвічі збільшили тарифи на рекламу в столичному метро

Київська міська державна адміністрація підвищила вартість за розміщення реклами в метро та іншому громадському транспорті.

Нагадаємо, у вересні минулого року юристи проекту “Тисни” поскаржилися на занадто низькі тарифи на розміщення реклами в метро до Департаменту економіки та інвестицій КМДА. Справа в тому, що ці тарифи не змінювалися 7 років – з 2012 року, і суттєво відрізнялися від ринкових розцінок.

У відповідь на скаргу юристи отримали обіцянку перегляд цін. Як зазначають юристи, подорожчання вдвічі орендної плати за рекламні площі в метро прирівняє ціни до ринкових і фірми-посередники не залишаться без прибутку, але це дозволить збільшити надходження в бюджет. Наприклад, за 1 квадратний метр лайтбоксу на ескалаторі орендареві доведеться платити в бюджет не 75 гривень на місяць, а 153 гривні, за внутрішнє брендування вагона – не 2500, а 5100 гривень.

Нагадаємо, раніше журналісти “Слидства.Інфо” з’ясували, що, орендуючи рекламні площі за старими тарифами, фірми-посередники залишали собі більше 80 відсотків прибутку. У той же час, більшість самих рекламних площ монополізували компанії, чиї власники тісно пов’язані з народним депутатом від БПП. Зокрема, понад двох тисяч квадратних метрів скляних поверхонь вагонів орендувала компанія «Центр медіагрупи». Її власники – Іван Березенко і Павло Матвієнко – батько і двоюрідний дядько нардепа від БПП Сергія Березенко, який раніше був депутатом Київради від блоку Леоніда Черновецького.