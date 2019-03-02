У Києві СБУ викрила чиновників Мінекології, які торгували ліцензіями

Викрили протиправний механізм, пов’язаний з вимаганням неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, організований посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновники Мінприроди за посередництва службовців ДП «Центр охорони навколишнього середовища», що входить до сфери управління Київської облдержадміністрації, організували систематичне одержання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання.

Зловмисники отримували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації.

Правоохоронці встановили, що з-за протиправної видачі ліцензій на поводження з небезпечними відходами об’єктів критичної інфраструктури, утилізація відходів здійснювалася в непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась. За висновком експертів некваліфіковане поводження з відходами, підприємств нафто-газової, хімічної, металургійної галузей створювало передумови заподіяння значної шкоди навколишньому середовищу, життю і здоров’ю населення та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

В ході санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи, особистих транспортних засобах та в банківській установі правоохоронці виявили документацію, носії інформації, гроші в особливо великих розмірах, що вказують на причетність до незаконних оборудок посадових осіб Міністерства.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи.