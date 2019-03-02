Гладковський про контрабандистах, які возять запчастини з РФ: під загрозою життя вони виконують важливу місію

Заступник секретаря Ради національно безпеки і оборони Олег Гладковський, сина якого підозрюють у керівництві групою людей, яка продавала українським оборонним підприємствам браковані і контрабандні запчастини з Росії з величезними накрутками, заявив в ефірі ZIK, що ці люди виконують важливу місію.

«Дійсно підтверджую, що частина (частина запчастин для військової техніки, — ред.) ми завозимо звідти, де вона виробляється. Це дуже складна задача, в якій задіяні й наші спецслужби, але не можу розкривати деталі. Скажу, що люди виконують досить важливу місію, і вона іноді навіть ставить під загрозу їх життя», — сказав Гладковський.

Також він додав, що саме важливо, щоб техніка, яку завдяки контрабанді відремонтували, була модернізована і виконувала бойові завдання.

На його думку розслідування журналістів — «брехня» і «брудні технології».

Нагадаємо, раніше Олег Гладковський заявив, що не міг красти гроші з оборонки, так як його батьки-пенсіонери платять військовий податок.

Нагадаємо, 25 лютого журналісти-розслідувачі заявили про багаторічну схемою збагачення на державних закупівель в оборонній сфері, до якої причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (партнера президента Петра Порошенка) Ігор.