«Порошенко ще останнього слова не сказав»: Лукашенко прогнозує другий термін президента

На президентських виборах в Україні переможе чинний глава держави Петро Порошенко. Про це заявив незмінний білоруський лідер Олександр Лукашенко.

«Новим президентом буде Порошенко. Він вийде в другий тур. Може, з Зеленським, може бути, ще з кимось. Ну, краще з Зеленським», — сказав він.

Далі, як думає правитель, які голосували за кандидата Зеленського в першому турі, за нього ж і проголосують, а от прихильники інших кандидатів, у другий тур не потрапили, віддадуть голоси Порошенко.

«Ну і Порошенко адже ще останнього слова не сказав, почекайте», — додав він.

Він додав, що передвиборна кампанія в Україні зараз схожа на передвиборну кампанію в Білорусі в 90-х роках, коли його самого обрали президентом.