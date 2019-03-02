Курт Волкер приголомшив українців заяву: «Крим знову стане українським»

Спецпред США по Україні, Курт Волкер зробив сенсаційну заяву. США мають намір допомагати Україні у відновленні її територіальної цілісності з суверенітету. Ця заява прозвучала на прес-конференції в Києві.

«Коли мені запропонували посаду спеціального представника США, я запитав, яким буде наше завдання? І я запропонував, що завданням стане відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки і захищеності всіх українських громадян », — підкреслив Волкер.

Також спецпосол США зазначив, що для досягнення поставлених цілей необхідно не тільки американська допомога, але і взаємовигідне співробітництво між українською та американською стороною.

«Обидва завдання залишаються незмінними. Ми налаштовані разом співпрацювати з нашими друзями в Україну для досягнення цієї мети», — зазначив спецпредставник США.

За словами Волкера США будуть до останнього відстоювати незаконність анексії Криму Росією, а також домагатися посилення санкцій проти країни-агресора, щоб швидше домогтися повернення півострова до складу України. Також Курт Волкер додав, що ЄС працює в тому ж напрямку.

«Європейський Союз робить теж саме», — зазначив він.

Також Волкер додав, що останній конфлікт у Керченській протоці не залишиться для Росії безкарним, так як напад на моряків ВСУ було незаконним.