Україна взяла кредит на 529 млн євро під гарантію Світового банку

Україна 28 лютого залучила у Deutsche Bank кредит на суму 529 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, група Світового банку), повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Кошти отримані двома траншами: транш “А” у розмірі EUR240 млн з терміном погашення чотири роки і транш “В” у розмірі EUR289 млн з терміном остаточного погашення 10 років (через чотири роки і шість місяців після залучення коштів позика підлягає поступового погашення певними сумами кожні півроку). За кредитом була використана друга частина гарантії в сумі $375 млн в єврової еквіваленті із загальної суми гарантії Світового банку (СБ) в розмірі $750 млн.