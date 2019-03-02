“Можете за мене не голосувати”: Лукашенко хоче балотуватися на шостий президентський термін

Чинній президент пояснивши своє рішення тим, що не хоче чути на свою адресу звинувачень “в боягузтві, і що він у важку хвилину втік”.

“Все буде нормально, згідно із законом. Виходячи з нинішнього мого стану, а також країни і відношення до мене, я не зможу не висунути свою кандидатуру на пост президента”, – сказавши він.

Чинній президент пояснивши своє рішення тим, що не хоче чути на свою адресу звинувачень “в боягузтві, і що він у важку хвилину втік”.

“Я висуну свою кандидатуру, ві оббирає будь-кого, можете за мене не голосувати”, – сказав Лукашенко.

Також Лукашенко пообіцяв не робити передвиборчої пропаганди та агітації.

Моя справа – забезпечити рівні умови для всіх кандидатів”, – зазначив він.

Лукашенко запевнив також, що не збирається передавати владу своїм синам. Крім того, він зазначив, що у ЗМІ поширюється інформація нібито про його наміри об’єднання єднатися з Росією і поділити посади.

“Я не перший термін на посаді президента і наївся вже цього президентства, тому загубити країну заради особистих амбіцій або чиїх-то, я ніколи на це не піду. Це значить перекреслити все те, що ти робив більше двох десятків років”, – сказавши він.

Президент Былорусі також вважає, що слід задуматись над новою конституцією.

“Я схильний до того, що нову конституцію нам доведеться приймати. Нам доведеться підсилювати інші гілки влади – виконавчу, законодавчу”, – зазначив Лукашенко.

У відповідь на запитання журналістів про тимчасові рамки прийняття нової конституції, Лукашенко сказав, що “це не п’ять років”. “Це буде набагато менше”, – заявив президент Білорусі.