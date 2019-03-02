Ток-шоу з появою Зеленського як політика встановило рекорд за охопленням аудиторії

Ток-шоу політичного формату «Право на владу», за участю голови студії «Квартал 95», кандидатом на пост президента Володимиром Зеленським, який вперше з’явився в якості політичного діяча, встановило рекорд за загальним охопленням глядачів.

Згідно з інформацією телеканалу, в четвер програму в прямому ефірі переглядали близько 4 мільйонів глядачів.

У загальному рейтингу дане ток-шоу займало лідируючі позиції з суттєвим відривом.

У редакції повідомили, що частка по аудиторії 18-54 (Україна)дорівнювала 14,3%, за аудиторією 18-54 (50К) — 12,6% і широкою цільовою 18 (Україна) — 21,2%.

Крім того, в цьому ж ефірі Володимир Зеленський заявив, що представники нинішньої влади не є йому конкурентами.

«Ця влада не конкурент ні мені, ні моїй команді. Як мене тільки не називали. І «бидлом», і «клоуном», і «актеришкой». Так, я тільки починаю свій політичний шлях, так, у моїй команді люди, які не були у владі. Ми не розбираємося в схемах, дерибанах», — сказав Володимир Зеленський.