На Харківщині на установку лічильників виділили 1,6 копійки

У діючій ціні газу на безкоштовну установку газових лічильників для мешканців Харківської області передбачено 1,6 коп. (без ПДВ).

На ці кошти ПАТ “Харківгаз” має встановлювати 6,4 тис. індивідуальних приладів обліку на рік. Враховуючи обсяг фінансування, до 1 січня 2021 року без газових лічильників в області може залишитися близько 20 тис. домоволодінь.

На кінець минулого року, в Харківській області налічувалося близько 40 тис. споживачів без комерційного обліку газу (у тому числі споживачів, які тимчасово не використовують газ). Згідно діючого тарифу на розподіл, ПАТ “Харківгаз” до 2021 року зможе встановити лише 19,2 тис. лічильників.

“ПАТ “Харківгаз” повністю підтримує забезпечення 100% обліку газу. Тільки при наявності лічильника клієнти компанії зможуть заощаджувати енергоресурс і кошти на оплату за газ. Тому сподіваємося, що в діючій ціні газу буде виділено необхідне фінансування на встановлення лічильників та їх безкоштовну заміну споживачам”, – зазначила комерційний директор ПАТ “Харківгаз” Ірина Лістова.

Програма встановлення лічильників для споживачів, які використовують тільки газову плиту почалася в 2016 році. При відсутності коштів у тарифі газорозподільних компаній (облгазів) на встановлення індивідуальних лічильників цієї категорії споживачів, НКРЭКУ було затверджено в інвестпрограмі облаштування домоволодінь будинковими лічильниками. Будинковий облік не був підтриманий всіма користувачами палива.

До грудня 2016 року НКРЭКУ заклав у тариф на розподіл газу ПАТ “Харківгаз” установку 6,4 тис. індивідуальних лічильників у рік. У грошовому еквіваленті газової компанії було виділено 1,6 коп. з одного доставленого кубометра палива. Після цього тариф ПАТ “Харківгаз” і витрати на лічильники для жителів області не переглядалися. Істотно зростала тільки ціна газу, яку отримує Нафтогаз. Однак Нафтогаз, згідно із Законом “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” не несе відповідальності за установку лічильників споживачам.

І якщо на первинну установку лічильників у тарифі ПАТ “Харківгаз” закладено 1,6 коп. з кубометра доставленого газу, витрати на заміну лічильників та обмінний фонд взагалі не передбачені в тарифі.