Трамп звинуватив КНДР у смерті американського студента

Президент США відреагував на критику.

Президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею відповідальною за смерть американського студента Отто Уормбира. Молодий чоловік і його сім’я “стали чудовим символом пристрасті і сили, який залишиться в пам’яті на довгі роки”, – написав глава держави у своєму мікроблозі Twitter в п’ятницю, 1 березня.

Таким чином президент США відреагував на критику з боку батьків загиблого студента.

Раніше, в ході другого в історії саміту США – КНДР, що пройшов 28 лютого в Ханої, Трамп заявив журналістам, що голова Держради КНДР Кім Чен Ин, за його власними словами, “не знав про те, що трапилося”. А в інтерв’ю одному з американських телеканалів глава Білого дому позитивно відгукнувся про північнокорейському лідерові.

Батьки Уормбира засудили президента Сполучених Штатів за ці висловлювання. “Кім і його підступний режим відповідальні за смерть нашого сина”, а також “за неймовірну жорстокість і нелюдяність”, йдеться в їх заяві. “Ніякі вибачення або щедре вихваляння не в силах цього змінити”, – підкреслила сім’я американського студента.

22-річний Отто Уормбир помер у червні 2017 року, незабаром після того, як був доставлений з КНДР в США в стані коми зі слідами катувань на тілі. Уормбир приїхав в Північну Корею в грудні 2015 року у складі туристичної групи з Китаю. У січні 2016 року його затримали в аеропорту Пхеньяну при спробі вивезти політичний пропагандистський плакат.

У суді студента визнали винним в “злочині проти держави”. На прес-конференції, що відбулася незадовго до оголошення вироку, Уормбир попросив вибачення у північнокорейського народу, назвавши спробу викрасти плакат “найжахливішою помилкою в житті”.

У грудні 2018 року суд у США визнав КНДР винною у тортурах, захоплення заручника, а також позасудової страти 22-річного американця, і зобов’язав Північну Корею виплатити компенсацію в розмірі понад 500 млн доларів (у перерахунку – 439 млн євро) сім’ї студента. Рішення вашингтонського суду має лише символічне значення, оскільки в США відсутні механізми для стягнення компенсації з Північної Кореї. У КНДР також немає майна в США, яке можна було б заарештувати в якості забезпечувального заходу.