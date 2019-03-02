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“Ви там не вмирали”: Лукашенко заявив, що українці “мовчки погодилися”, що Крим не їх

02.03.2019

"Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці “мовчки погодилися”, що аннексированный Росією Крим їм не належить.

“Ви (українці – ред.) мовчки погодилися, що Крим не ваш. Ви там не вмирали”, – сказав він.

“Що зміниться, якщо я заявлю, що Крим ваш? Що ми отримаємо? Треба дивитися далі. І намагатися хоча б мене зрозуміти. Не можу я бути маріонеткою”, – зазначив Лукашенко.

За словами білоруського лідера, “Білорусь – хороший майданчик для врегулювання цього конфлікту” і “цю проблему треба закривати”.

Лукашенко додав, що тема окупації Криму в розмовах з президентом РФ Володимиром Путіним не піднімалася.

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