Приміщення в центрі Києва продали на аукціоні майже 119 разів дорожче стартової ціни

Нежитлові приміщення у центрі Києва площею понад 137 кв. м продали на аукціоні за 2,1 мільйона гривень.

“Якщо б не мала приватизація, то сьогодні об’єкт площею понад 137 квадратів у центрі Києва продали за 17 тисяч грн. Але завдяки прозорої та конкурентної системі ProZorro.Продажу лот пішов з молотка аж за 2,1 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку також відзначили, що за нежитлові приміщення на вулиці Василя Тютюнника боролися 94 учасника. І це забезпечило зростання ціни в 119 раз або майже 12 000%.

За даними МЕРТ, мала приватизація принесла державі 871,4 млн грн. З них місцеві влади заробили 466,2 млн грн.