“Цифрова оборона”: “Роскомсвобода” запустила громадську кампанію на захист Рунета

Громадська організація “Роскомсвобода” оголосила про запуск публічної кампанії, спрямовану на відстоювання цифрових прав і проти поточного негативного тренду державного регулювання інтернету в Росії. Ця кампанія отримала назву “Цифрова оборона”.

“Держдума за останні кілька років вже встигла наштампувати десятки законів, які згубно позначаються на наших цифрових правах і свободах, на розвитку інтернет-бізнесу, на побудові ефективних комунікацій в онлайні: особистих, громадських, ділових, освітніх. Регулювання мережевий середовища явно пішло кудись не туди. Замість прийняття законів, які б стимулювали громадські, комерційні та наукові зв’язки в онлайні, депутати приймають все більше і більше законів щодо розширення цензури Мережі, введення стеження за користувачами, обтяження інформаційних посередників – операторів зв’язку, хостерів, контент-провайдерів, власників сайтів, онлайн-ЗМІ і т. д.” – йдеться на сайті проекту.

На думку представників “Роскомсвободы”, постійна критика з боку експертів з галузі і громадських організацій, не заважає регресивним і репресивним по відношенню до інтернету законопроектів швидко отримувати схвалення Держдуми і перетворюватися в закони.

В рамках кампанії інтернет-користувачам, представникам галузі, власники сайтів і сервісів, IT-фахівцям, блогерам та всім бажаючим пропонується стати на захист Рунета. В даний час мова йде про можливості направити в Держдуму звернення проти пройшов перше читання законопроекту про автономній роботі Рунета, який викликав серйозну критику з боку експертів. До індивідуальним зверненням можна прикріпити файл, що містить розширену експертну аргументацію проти прийняття законопроекту.

У “Роскомсвободе” вважають, що запропоновані законопроектом норми поставлять під державний контроль маршрутизацію Мережі з регулятором в особі Роскомнадзора. Співробітники відомства будуть мати право давати вказівки операторам зв’язку, як будувати маршрути інтернет-трафіку. Крім того, інтернет-провайдерам буде нав’язано обладнання, яке буде фільтрувати трафік з використанням глибокого аналізу пакетів (DPI). Точки обміну трафіку і транскордонні його переходи будуть взяті під жорсткий контроль. Всі ці кроки несуть технологічні, економічні і суспільні ризики, тому необхідно виступити проти прийняття цього законопроекту.

“Інакше незабаром нас чекає життя в антиутопиях Оруелла і Бредбері – окремі елементи таких світів проникають в наше життя і стають звичними нам. Нас привчають: цензура — це нормально, стеження – це так треба, покоріться, тотальний держконтроль ваших комунікацій – заради вашої ж безпеки. Міністерства Правди, Миру і Любові вже видно на горизонті. А уявні злочини практично вже є тут і зараз”, – йдеться в заяві “Роскомсвободы”.

“Ми вважаємо, що в Росії приймаються безліч жорстких законів, які несуть велику кількість ризиків порушення прав громадян, обтяжують зайвим навантаженням IT-компанії, власників сайтів і сервісів, насаджують зайві обмеження для розвитку мережевих комунікацій. Все це негативно позначається і на суспільстві, і на бізнесі. Ми будемо робити спільні дії, щоб змінити цей тренд. Щоб думку користувачів було не тільки чути, але і пішли конкретні кроки з боку державних осіб, що приймають рішення, щодо зміни ситуації в сприятливу для суспільства сторону”, – заявив керівник “Роскомсвободы” Артем Козлюк.

В організації обіцяють орієнтуватися на отриманий відгук представників влади з даного питання (або його відсутність). Виходячи з реакції, в “Роскомсвободе” будуть приймати наступні кроки з консолідації зусиль користувачів і інтернет-компаній у відстоюванні своїх прав. Мова йде і про відстоювання інтересів галузі в судовому порядку.