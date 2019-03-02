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В Японії стався сильний землетрус

02.03.2019

В Японии произошло сильное землетрясениеЕпіцентр знаходився в Тихому океані.

Землетрус магнітудою 6,2 стався в суботу, 2 березня, на північному японському острові Хоккайдо в районі, прилеглому до південної частини Курил. Загрози цунамі немає, повідомляє Метеорологічне управління країни, що виконує функції сейсмологічної служби.

Про жертви і збитки інформації поки не надходило.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км в районі міста Немуро. Це місто безпосередньо звернений до південнокурильського острова Кунашир, а також островів Малої Курильської гряди.

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