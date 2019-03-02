Візит на передову: в 2 км від місця перебування Порошенка стався обстріл

Під час перебування на передовій президента Петра Порошенка стався обстріл з боку незаконних збройних формувань із застосуванням ПТРК.

Про це розповів глава держави на Раді регіонального розвитку в Маріуполі.

За його словами, інцидент стався під час відвідування бійців 79-ї Окремої десантно-штурмової бригади ЗС України, в 2 км від позицій НВФ.

«Я тільки повернувся прямо з „передка“ з розташування 79-ї бригади, яка розміщена менш ніж в 2 км від російських окупаційних військ. В 2 км від місця нашого перебування, на південь, був обстріл з протитанкового озброєння. І так п’ять років Україна протистоїть російської агресії», — розповів Порошенко.