Харківський банк гендиректора “Турбоатома” оштрафували за порушення фінмоніторингу

За даними НБУ, в лютому за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення він застосував до Мегабанку захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 6,2 млн гривень.

Штраф накладено, зокрема, за:

– “здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Вона полягає, зокрема, у проведенні банком фінансових операцій з видачі готівкових коштів групі фізичних осіб-клієнтів банку на загальну суму близько 800 211 000 грн, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку. Ці кошти попередньо надходили на їх рахунку з рахунку юридичної особи-клієнта банку, як надання кредитів (кредити в межах суми від 4,2 до 10300000 грн). у той же час реальних доходів фізи чних осіб було недостатньо для погашення відповідних кредитних зобов’язань. Зате погашення кредитів здійснювалося виключно двома юридичними особами-клієнтами банку, за якими є ознаки фіктивності” (цитата)

– “новоявлені / неналежне виявлення публічних діячів”.

За даними НБУ, мажоритарним акціонером Мегабанку (61% акцій) є гендиректор “Турбоатому” Віктор Суботін. При цьому 15% акцій фінустанови належить ЄБРР, стільки ж – німецького KfW, 6% – IFC.