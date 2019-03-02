Один з творців “Новачка” пояснив, чому Скрипали не загинули

Коментар хіміка.

Радянський вчений Вил Мирзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії “Новачок”, пояснив, чому колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія не загинули.

“Хочу остаточно пояснити на ФБ причину нелетальной концентрації новачка на ручці дверей. Судячи з опублікованої схемою флакончика, який використовували терористи, всередині флакончика нагорі перебував ізольований відсік, де, за словами англійських фахівців, перебував новачок”, – зауважив хімік.

На його думку, для безпечного перевезення флакончика був використаний варіант бінарного зброї. Тобто у верхній ізольованій частині флакончика перебував один з компонентів для експресного синтезу “Новачка”, а не чистий агент.

Перед розбризкуванням потрібно було проштовхнути голку через цей ізольований відсік і кілька разів струснути флакончик для повного і швидкого синтезу новачка.

“Мабуть, поспіхом терорист не став струшувати багаторазово флакончик, так і температура повітря була в цей день низькою, що призвело до створення у флакончику на цей час низької концентрації новачка. Таким чином на дверну ручку була нанесена щодо низька, тобто нелетальная концентрація новачка”, – написав Мирзаянов.

Коли флакончик знайшла британка Дон Стерджесс, реакція синтезу “Новачка” повинна була завершитися повністю, тому жінка загинула, додав учений.

4 березня 2018 року колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості в британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яка згодом ідентифікували як нервовий реагент “Новачок” російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння “Новачком” двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер – 45-річний Чарлі Роулі вижив.

Британська влада офіційно звинуватили Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичним речовиною «Новачок».

5 вересня прокуратура Великобританії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані – “Олександр Петров” (справжнє ім’я Олександр Мишкін) і “Руслан Боширов” (справжнє ім’я Анатолій Чепіга) – офіцери ГРУ.

Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat опублікували фотографію третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів – співробітника ГРУ “Сергія Федотова”, справжнє ім’я якого Денис Сергєєв.