В Радбезі ООН вперше головують дві країни

Берлін і Париж проведуть дебати.



Франція і Німеччина у березні і квітні вперше в історії Організації Об’єднаних Націй проведуть головування відразу двох країн в Раді Безпеки.

Згідно насиченою порядку, представленої в п’ятницю постпредами цих країн при ООН Франсуа Делатром і Крістофом Хойсгеном, основними темами дебатів в СБ стануть близькосхідна проблематика, питання денуклеаризації на Корейському півострові, а також ситуація в країнах Африки.

Глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан перебуватиме в Нью-Йорку з 28 березня по 2 квітня для участі у відкритих дебатах на тему “Загрози міжнародному миру та безпеки, викликані терактами: боротьба з фінансуванням тероризму”, а також в засіданні з протидії кліматичним змінам. На початку квітня разом з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом він візьме участь у засіданні щодо ситуації в Малі.

Ситуація в Сирії тричі в березні стане предметом обговорення Ради безпеки. Очікується, що спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен представить свою доповідь 18 березня. Глава європейської дипломатії Федеріка Могерини представить доповідь про взаємодію Євросоюзу з ООН 12 березня.

На 14 березня запланована зустріч членів Радбезу по “темі денуклеаризації КНДР”, яка дасть можливість членам Радбезу обговорити підсумки саміту США – КНДР. При цьому питання про нерозповсюдження ядерної зброї в контексті ситуації навколо КНДР стоїть в плані на 19 березня. Іншими темами спільного головування Франції та Німеччини стануть питання про демаркацію кордону між Суданом і Південним Суданом, палестино-ізраїльське врегулювання і ситуація в Ємені. 20 березня очікується розгляд теми санкцій щодо Лівії.

Під головуванням Парижа і Берліна Рада Безпеки “буде продовжувати стежити за ситуацією в Сирії, Ємені, Малі, а також у регіоні Сахеля, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Бурунді, Гаїті та в регіоні Західної Сахари”, зазначив французький постпред.