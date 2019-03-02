Названі компанії, більше всіх які нажилися на таємних контракти з Міноборони

Компанія “Богдан Моторс”, яка належить першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковскому, отримала півмільярда гривень за таємним контрактами на закупівлю вантажних та санітарних автомобілів, вироблених китайською шасі.

375 млн гривень “Богдан” отримав з державного бюджету наприкінці грудня минулого року. Ще майже сто тридцять п’ять перерахували в січні і лютому 2019-го.

Активісти виявили, що машини, які купує у компанії Олега Гладковського Міноборони, в роздріб продають значно дешевше. Автор антикорупційного проекту Гліб Канєвський пояснив, єдине що робить “Богдан” з китайської машиною – фарбує в зелений і ставить буду позаду.

У Міністерстві оборони кажуть про цілковиту прозорість угод Міністерств з постачальниками. Але як тільки мова заходить про “Богданах”, виявляється, що це військова таємниця.

У корпорації “Богдан” ТСН підтвердили, що контракт є і він багаторічний. У відповідності з ним виробник відвантажує армії білоруські Мази і китайські джипи. У листі до ТСН виробник стверджує, що нинішній замовлення збільшено вдвічі. Про кількість, комплектації та вартості одиниці техніки ні слова. Тому порівняти з ринковими цінами на такий же товар немає можливості .

У той же час, за інформацією волонтерів, санітарний “Богдан” коштує близько 30 тисяч доларів, і при цьому постійно ламається на фронті. Аналогічна, але громадянська версія цього позашляховика коштує до 15 тисяч доларів. Канівський каже, що це дрібниці порівняно з доходами заводу, що ще до недавнього часу повністю належав Петру Порошенку.

За його словами, так звана “Ленінська кузня” взяла на себе флот і виконує роль посередника. “Вони наймають потужності державних підприємств, і ці підприємства судна ремонтують, а “Ленінська кузня”, отримує гроші”, – говорить антикорупціонер.

Так, наприклад, тендер на ремонт крейсера “Гетьман Сагайдачний” оголосили в 2017 році. Одна з вимог до виконавця – його верфі повинні виходити в акваторію Чорного моря. “Ленінська Кузня” на Рибальському острові в Києві, цей тендер виграє.

Гроші перераховують авансом. Але роботи виконують на Іллічівському судноремонтному заводі. Так президентська “Кузня” отримала 10% від вартості робіт. За фарбування палуби заплачено 15 мільйонів гривень.

У скільки обійшовся ремонт дизельних двигунів – ще одна військова таємниця. Відомо, що платили авансом 25 мільйонів бюджетних гривень. Незабаром після ремонту один з двигунів зламався, і прокуратура навіть пробувала судитися з “Кузнею”. Але безуспішно. На запит ТСН про обставини ремонту крейсера “Сагайдачний” “Кузня на рибальському” не відповіла.

Після розслідування лояльні до Порошенко люди оголосили журналіста агентом Росії, а його антикорупційний проект назвали проектом ФСБ. Канівський які-небудь зв’язки зі спецслужбами держави агресора відкидає.