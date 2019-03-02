Фігуранти кримінальної справи виграли тендер на 600 мільйонів

14 лютого Служба автомобільних доріг у Черкаській області повідомила про намір укласти з ТОВ “ШРБУ-48” договір про ремонт ділянки дороги Київ-Одеса вартістю 618,9 мільйона гривень.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області провела тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 143+028 – км 152+918, яка пролягає в Черкаській області.

Послуга повинна бути надана протягом 2019 року. Підрядник облаштовує дорожнє полотно, тротуари, бордюри, огорожа, насипає узбіччя і розчищає кювети. Техзавданням передбачено розширення проїзної частини. Крім того, підрядник ремонтує автопавільйони, влаштовує два придорожніх туалету, встановлює зупинки, завдає дорожню розмітку пластиком і стрічкою, встановлює 250 дорожніх знаків.

Сапаев продав свій контрольний пакет акцій “Уманьавтодору” у вересні 2017 року, а в жовтні разом з Губою увійшов до числа засновників “ШРБУ-48”, яке на той момент очолював Воткалюк. З тих пір і почалися великі тендерні перемоги підприємства.

З 2017 ТОВ “ШРБУ-48” виграло дорожніх тендерів на 1,2 млрд грн.

У 2005-2010 рр. Сапаев очолював Службу автомобільних доріг у Черкаській області, а в 2010 р. був директором ДК “Автомобільні дороги України”.

Видання Forbes у своєму розслідуванні зв’язало його з Володимиром Демішканом – іншому Віктора Януковича і багаторічним керівником Служби автомобільних доріг.

В своїй тендерній пропозиції ТОВ “ШРБУ-48” вказує, що буде орендувати техніку в іншого уманського товариства, що належить Сапаеву – ТОВ “Авангард”. За інформацією київської прокуратури, “ШРБУ-48” і “Авангард” разом з “Уманьавтодор” звітують до податкової з однієї IP-адреси.