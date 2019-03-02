У США перевірять податки Трампа за десятиліття

Підозрюється шахрайство.



У Бюджетному комітеті нижньої палати Конгресу США мають намір перевірити дані про використання президентом Дональдом Трампом шахрайських схем з податками. У зв’язку з цим Комітет готує запит про надання йому податкових декларацій Трампа за останні 10 років.

Зазначається, що голова бюджетного комітету Палати представників Ричард Ніл (демократ від штату Массачусетс) розпорядився підготувати такий запит напередодні передачі Трампом черговий декларації про доходи американським податківцям. Це повинно відбутися в найближчі тижні.

Як пояснює телекомпанія, бюджетний комітет є єдиним профільним комітетом Палати представників, що володіє повноваженнями безпосередньо вимагати у своє розпорядження податкові декларації глави держави. Такий запит надходить на розгляд міністра фінансів Стівена Мнучина, який і вирішить, задовольняти його чи ні. Ніл не виключає, що направить запит після завершення розслідування спецпрокурором Робертом Мюллером у зв’язку з приписываемыми Росії спробами втручання у вибори в США 2016 року.

Демократи давно намагаються отримати офіційні відомості про податки Трампа. Як стверджувала в жовтні минулого року газета The New York Times, він отримав від компанії свого батька, що займається нерухомістю, не менш $413 млн за сприяння в ухиленні від оподаткування в США. Публікація заперечує заяви самого Трампа про самостійно зароблений капітал і майже повній відсутності фінансової підтримки з боку батька – відомого в Нью-Йорку девелопера Фреда Трампа.

Демократична партія після повернення контролю над Палатою представників за підсумками проміжних виборів у листопаді минулого року неодноразово загрожувала почати ряд розслідувань діяльності Трампа як під час його перебування на посаді глави держави, так і в ході виборчої кампанії. У комітетах нижньої палати Конгресу демократи мають намір вивчити хід розслідування приписуваного Росії втручання в президентські вибори 2016 року, податкові декларації президента і його бізнес, фінансові інтереси Трампа в Саудівській Аравії і його контакти з владою цієї країни, а також відставку глави Пентагону Джеймса Мэттиса і рішення глави Білого дому вивести війська з Сирії.