У ЄС назвали умови відстрочки Brexit

ЄС порушив тему побоювань Лондона.



Європейський Союз готовий піти на поступки Великобританії в питанні про стратегії її виходу зі складу ЄС (Brexit). Про це заявив в опублікованому в суботу, 2 березня, в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt глава делегації Євросоюзу на переговорах про Brexit Мішель Барньє.

За його словами, держави Євросоюзу можуть погодитися з відстрочкою Brexit, але при дотриманні певних умов. Зокрема, має бути чітко зрозуміла мета цієї відстрочки.

“Будь-яке продовження строку означає продовження невпевненості громадян і підприємств з обох сторін”, − застеріг Барньє.

Крім того, глава делегації ЄС порушив тему побоювань Лондона, пов’язаних з “бэкстопом”.

На цьому механізмі наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Ірландією і британської провінцією Північна Ірландія.

“Ми знаємо, що у Великобританії існують сумніви у зв’язку з “бэкстопом”, який нібито може призвести до того, що країна назавжди залишиться пов’язаної з ЄС. Це не так”, − запевнив Барньє, підкресливши, що Євросоюз готовий надати гарантії, запевнення та роз’яснення” щодо того, що “бэкстоп” буде лише тимчасовим заходом.

Раніше британський парламент схвалив можливість відстрочки Brexit, представлену прем’єр-міністром Терезою Мей.

Якщо парламентарії знову висловляться проти “жорсткого” Brexit, 14 березня вони зможуть проголосувати про відстрочення виходу Сполученого Королівства з ЄС.

За даними ЗМІ, в Брюсселі, по всій видимості, розглядають можливість відстрочки виходу Великобританії з Євросоюзу на два роки. На даний момент передбачається, що Brexit відбудеться 29 березня цього року.